Rückkehr der Kult-Trash-Familie: RTL+ dreht „Flodders“-Fortsetzung

Das Besondere: Tatjana Šimić (62) ist wieder mit dabei. Sie spielte bereits in den 80ern die Rolle der Kees Flodder und wird nun erneut in diese Kultrolle schlüpfen. In der neuen Serie taucht Kees überraschend bei ihrer Tochter Kees Junior (Ghislaine van Ijperen) auf – und bringt das Chaos gleich wieder mit.