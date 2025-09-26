Sarah Jane Wollny: Promi-BB-Gewinn – Das plant sie mit dem Geld

Auf Instagram verriet die Wollny-Tochter kürzlich, was sie mit dem Preisgeld anstellen würde, sollte sie tatsächlich die Show gewinnen. Statt von Luxusgütern, Designer-Handtaschen oder einer Villa zu träumen, nennt Sarah Jane ein Ziel, das zeigt, wie bodenständig sie geblieben ist: „Es auf die Seite legen für meinen Traum von einem eigenen Pflegedienst.“ Mit dieser Aussage überrascht sie viele Fans, denn viele wissen gar nicht, dass Sarah Jane eine abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft in der Altenpflege hat und auch weiterhin in diesem Beruf arbeitet.