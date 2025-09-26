Sarah Jane Wollny: Promi-BB-Gewinn – Das plant sie mit dem Geld
Durch „Promi Big Brother“ überrascht Sarah Jane Wollny: Statt Luxusplänen setzt sie auf ein bodenständiges Ziel für das Preisgeld.
Im Falle des Triumphs bei „Promi Big Brother” hat Sarah-Jane Wollny schon einen ganz besonderen Plan für das Preisgeld.
Sarah-Jane Wollny, bekannt aus „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“, gehört offiziell zum Cast der neuen Staffel von „Promi Big Brother”. Noch bevor das Reality-Format in Kürze wieder losgeht, hat sie ihren Followern auf Instagram verraten, was sie mit dem möglichen Preisgeld anfangen würde – und sorgt damit für Gesprächsstoff.
Promi-BB-Prämie: Kein Luxus, sondern ein Herzensprojekt
Auf Instagram verriet die Wollny-Tochter kürzlich, was sie mit dem Preisgeld anstellen würde, sollte sie tatsächlich die Show gewinnen. Statt von Luxusgütern, Designer-Handtaschen oder einer Villa zu träumen, nennt Sarah Jane ein Ziel, das zeigt, wie bodenständig sie geblieben ist: „Es auf die Seite legen für meinen Traum von einem eigenen Pflegedienst.“ Mit dieser Aussage überrascht sie viele Fans, denn viele wissen gar nicht, dass Sarah Jane eine abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft in der Altenpflege hat und auch weiterhin in diesem Beruf arbeitet.
Sarah-Jane Wollny: Karriere abseits der Reality
Schon seit Jahren steht Sarah Jane regelmäßig mit ihrer Familie im Rampenlicht der RTLZWEI-Doku „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“. Dennoch hat sie sich bewusst für einen Beruf entschieden, in dem sie anderen Menschen helfen kann. Der Wunsch, eines Tages einen eigenen Pflegedienst aufzubauen, unterstreicht ihren Einsatz und ihre Leidenschaft für die Pflegebranche.
Promi Big Brother 2025: Diese Stars sind dabei
Neben Sarah Jane Wollny treten in der aktuellen Staffel von „Promi Big Brother“ noch weitere bekannte Gesichter an, darunter Andrej Mangold, Achim Petry, Laura Blond und Christina Dimitriou. Weitere Teilnehmer sollen demnächst bekanntgegeben werden.
Ob Sarah Jane am Ende wirklich den Sieg holt, wird sich erst noch zeigen. Doch ihre Pläne mit dem möglichen Preisgeld sind schon jetzt ein echter Hingucker: Statt abgehobener Träume setzt sie auf Bodenständigkeit und einen Plan, der nicht nur ihr, sondern auch anderen Menschen zugutekommt.
„Promi Big Brother” läuft ab dem 6. Oktober täglich live auf Sat.1 oder im Stream auf Joyn.