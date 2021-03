Rúrik Gíslason: Das denkt seine Freundin Nathalia wirklich über seine "Let's Dance"-Teilnahme

Ist die Brasilianerin vielleicht eifersüchtig, dass er auf dem Parkett einer anderen Frauen nahe kommt? Nein! Sie freut sich nicht nur, dass er mit Renata tanzen darf, sondern überhaupt über die Teilnahme.

"Sie war wirklich glücklich. Sie hat sich die Show angeschaut und freut sich einfach generell für mich", verrät der Kicker im Gespräch mit Promiflash. Da ist sie der gleichen Meinung wie ihr Schatz selbst, denn auch er freut sich riesig auf seine Zeit bei "Let's Dance". Und er hat gute Chance weit zu kommen.

Schon in der ersten Show begeisterte er die Jury - und die Fans. Die riefen sogar zahlreich für ihn an, so dass er die Wildcard bekam. Er kann also in der nächsten Show nicht rausfliegen.

In den letzten Staffeln gab es bei "Let's Dance" so einige Verletzte. Im VIDEO erfahrt ihr mehr: