Rúrik Gíslason & Bauer Björn: Eiskalt ersetzt! Der blonde Bauer nimmt ihm den Job weg!

Die Fans schwärmen von Björn

Und prompt zaubert der Sender einen mehr als adäquaten Ersatz aus dem Hut – beim kultigen Kuppel-Hit "Bauer sucht Frau", wo der blondmähnige Landwirt Björn sofort als neuer Schnuckel der Nation durchstartete. Kein Wunder, schließlich ist er nicht nur blond, hübsch und sexy wie Rúrik. Er spielt auch noch Gitarre in einer Band, hat einen supersüßen Hund namens Wolf, fährt einen lässigen alten Camper und hat mit seinem natürlichen Charme zwei coole Girls aufs Land gezogen – und es auch noch locker geschafft, keiner von beiden das Herz zu brechen.

Neben so viel entspannter Hippie-Happiness kommt der ehemalige Zweitligist mit dem verdrucksten Beziehungs-Versteckspiel ziemlich bieder rüber. Tatsächlich waren die Zuschauer vom blonden Björn so überwältigt, dass manche gar an einen Fake glaubten. "Der ist viel zu hübsch für einen Bauern, der kommt doch aus irgendeiner Modelagentur", hieß es zunächst. Doch rasch kristallisierte sich heraus: Björn ist wirklich so, einfach der ganz normale Schwarm von nebenan! Und das kommt an!