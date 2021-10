Rúrik Gíslason & Renata Lusin: Jetzt ist es offiziell!

Wie Rúrik Gíslason und Renata nun in ihren "Instagram"-Story zeigen, können sich die beiden Tanzpartner endlich wieder in die Arme schließen! So posteten sie jetzt eine Reihe von Bildern, welche die beiden beim Wiedersehen kurz vor der großen "Let's Dance"-Tournee zeigen. In den kommenden Wochen reisen Rúrik und Renata nämlich mit den anderen "Let's Dance"-Stars durch die Republik und wollen dem Publikum bei einer Reihe von Vorstellungen ordentlich einheizen. Renata schreibt zu dem Post über den Isländer: "Welcome our Dancingstar" sowie "Ich bin so stolz". Mehr Begeisterung geht wohl kaum! Welche Tänze die beiden wohl in den nächsten Wochen zum Besten geben werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...