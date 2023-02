Rúrik Gíslason: Das sind die Ex-Freundinnen des Fußballers

Rúrik Gíslason Ex-Freundinnen: Eline Syrdalen

Rúrik Gíslason steht einfach auf wunderschöne Frauen! Kein Wunder, dass er seine Finger auch von Eline Syrdalen nicht lassen konnte - also mutmaßlich. Denn diese Liebelei wurde nie offiziell bestätigt. Aber zurück auf Anfang! Das hübsche norwegische Model, die nicht nur 1,80 groß ist, eine Taille von 60 Zentimetern und einen Hüftumfang von 89 Zentimetern hat, sondern auch noch auf gesunde Ernährung und Sport steht, schien das perfekte Match für Rúrik zu sein. So wunderten sich die Follower der beiden skandinavischen Stars nicht, als Rúrik Gíslason im Instagram-Feed der blonden Schönheit auftauchte. In Florida verbrachten sie gemeinsam einen Urlaub und rekelten sich auf den Liegen am Pool in der Sonne. Zu dem aussagekräftigen Bildmaterial schrieb Eline Syrdalen auf Instagram: "Wikinger halten zusammen, sogar über die Ozeane hinweg." Uh la la! Lief da etwa mehr zwischen dem Fußballer und der Norwegerin? Rurik selbst dementierte eine Beziehung im Interview mit "Promiflash": "Ich war beruflich in Tampa, Florida, und da waren viele andere Leute. Das war es. Ich habe gelesen, ich sei dort im Urlaub gewesen, was schon falsch war. Und das andere war auch falsch."