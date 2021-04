Rúrik Gíslason: Heißer Flirt hinter den Kulissen von "Let's Dance"

Auch Teilnehmerin Valentina Pahde (26) scheint angetan zu sein von dem muskulösen Isländer. Optisch würden die beiden ein Traumpaar abgeben. Und: Die hübsche Schauspielerin ist seit fünf Jahren solo! „Ich bin überzeugt davon, dass Valentina Pahde ein Auge auf den Fußballer geworfen hat“, verrät ein Insider. „Sie war sichtlich verzaubert von seinem Charme.“ Die beiden waren am Anfang in einer gemeinsamen Tanzgruppe und hätten sich kaum auf die Schritte konzentrieren können. „Man konnte das Knistern förmlich spüren.“ Doch eigentlich ist der Ex-Kicker in festen Händen. Seit einigen Jahren ist er mit der Beauty Nathalia Soliani liiert. Was die wohl von den ganzen Gerüchten hält?

'Let's Dance': Die Geheimnisse der Show. Im VIDEO werden sie gelüftet: