Rúrik GÍslason: Intime Beichte! Erschütternd, was jetzt ans Licht kommt

"Ich habe sie so sehr geliebt. Sie hat diese Erde leider viel zu früh verlassen. Mein Herz ist in tausend Stücke zersprungen", beschreibt er seinen Schmerz. Im April letzten Jahres erlag sie nach einem kurzen Kampf einer Krebserkrankung. "Mama hat auch in der schweren Zeit nie ihren Humor verloren, bis zum letzten Atemzug hat sie Witze erzählt und gelacht. Sie hatte so ein großes Herz." In den letzten Stunden ihres Lebens war der Sohn an ihrer Seite, hielt ihre Hand, stand ihr bei. "Die letzten Tage mit ihr gemeinsam zu verbringen, war so wertvoll und ich bin sehr dankbar dafür", sagt er laut "Neue Post".