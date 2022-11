Rúrik Gíslason: Neue Freundin nach Valentina-Trennung? Jetzt kommt alles raus!

Vor wenigen Tagen zeigte sich der Ex-Fußballer mit einer sexy Blondine in Florida. Model Eline Syrdalen soll ihm den Kopf verdreht haben. Oder doch nicht? Jetzt meldet sich Rúrik selbst zu Wort. "Ich war beruflich in Tampa, Florida, und da waren viele andere Leute. Das war es", stellt er jetzt gegenüber RTL klar. "Ich habe gelesen, ich sei dort im Urlaub gewesen, was schon falsch war." Doch auch sein angebliches Techtelmechtel habe nicht stattgefunden. "Das andere war auch falsch", so der "Let's Dance"-Gewinner. Rúrik konzentriert sich momentan scheinbar voll und ganz auf die Arbeit statt auf die Liebe...

