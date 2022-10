Rurik Gislason. Hot! Ist sie etwa seine neue Freundin?

Wenn es um den Beziehungsstatus geht, hüllt sich Rurik Gislason gerne in Schweigen. Seine letzte offizielle Freundin hatte er, als er bei "Let's Dance" übers Tanzparkett fegte. Damals war er seit 2019 mit der hübschen Nathalia Soliani zusammen. Doch das brasilianische Model und der Isländer mit den eisblauen Augen führten eine Fernbeziehung. "Sie lebt in London, da dort viele Mode-Studios sind. Wegen Corona ist sie aber aktuell bei ihrer Familie in Brasilien. Mein Lebensmittelpunkt ist momentan in Island, weil ich nach dem Ende meiner Karriere bei meiner Familie sein will", verriet der Ex-Kicker in der Vergangenheit.

Bei der Tanzshow bekam der 34-Jährige sogar noch die Unterstützung seiner Liebsten. So verriet Rurik Gislason: "Auch meine Freundin steht hinter mir. Ich glaube es ist für keinen einfach, wenn man seinen Partner beim Tanzen mit einer anderen Frau sieht. Sie macht sich oft darüber lustig und stichelt. Sie meint das aber mehr im Spaß!" Doch nach dem Ende der Show endete auch die Liebe der beiden. Natalia löschte alle Bilder des Stars. Wieso die Beziehung zerbrach? Darüber wird bis heute heftig spekuliert!

Denn die Gerüchteküche um eine Liebelei mit "Let's Dance"-Konkurrentin Valentina Pahde wollten einfach nicht abreißen. Hat es etwa während der Show gefunkt? Die beiden wurden nach dem Ende der Show angeblich Arm in Arm in Düsseldorf gesichtet und sollen auch gemeinsam in den Urlaub geflogen sein. Ein offizielles Beziehungsouting gab es aber nicht. Und nach knapp einem Jahr war auch schon wieder alles vorbei...

Nun urlaubt der schöne Rurik Gislason bereits mit einer anderen Beauty. Ob er sie irgendwann als seine Freundin vorstellt? Man darf gespannt sein...

Liebes-Aus mit seiner Freundin. Darum hat sich Rurik Gislason getrennt: