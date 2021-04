Rúrik Gíslason & Renata Lusin: Sie können nicht mehr die Finger voneinander lassen

Und so verliebten sich voriges Jahr Profi Christina Luft (31) und Promi Luca Hänni (26) ineinander, und auch Massimo Sinató (40) und Rebecca Mir (29) lernten sich einst in der Show kennen – im Juni feiern sie ihren sechsten Hochzeitstag, gerade wurden sie Eltern eines Sohnes. Sowohl Luca als auch Massimo waren damals eigentlich mit einer anderen Frau liiert, und auch unsere diesjährigen "Turteltauben" sind (noch) in festen Händen. Rúrik ist seit Anfang 2019 offiziell mit dem brasilianischen Model Nathalia Soliani zusammen. Die sei aber nicht eifersüchtig auf Renata, versicherte er im Interview. "Sie war wirklich glücklich. Sie hat sich die Show angeschaut und freut sich einfach generell für mich." Und das in sicherer Distanz, denn Nathalia muss ihrem Schatzi aus der Ferne die Daumen drücken. Wegen Corona versuchen alle Beteiligten, sich so gut es geht zu isolieren. Manche haben ihre Liebsten schon seit Wochen nicht mehr gesehen, Besuche werden maximal eingeschränkt.

Keine einfache Situation, wenn man sich stundenlang körperlich quält und immer wieder an seine physischen Grenzen geht. Klar, dass sich Rúrik da an seine derzeit wichtigste Bezugsperson klammert, und das ist nun mal Renata. Die wiederum ist seit 2014 mit Valentin Lusin verheiratet, der diesmal mit "GZSZ"-Sternchen Valentina Pahde (26) das Tanzbein schwingt – und so die Begeisterung seiner Frau für Rúrik natürlich hautnah miterleben muss. Trotzdem spiele Eifersucht für ihn überhaupt keine Rolle, beteuerte Valentin vorausschauend bereits zu Beginn der Staffel. Und betonte nachdrücklich: "Ich vertraue meiner Frau komplett." Hoffentlich wird er da nicht enttäuscht …