Rúrik Gíslason & Valentina Pahde: Happy End! Sie geben ihrer Liebe eine zweite Chance

Also aufgepasst: Am Wochenende tuckerte Rúrik mit einem Boot über einen See, ließ seine Instagram-Follower per Foto am Ausflug teilhaben. Doch der smarte Isländer genoss die Auszeit in der Natur offenbar nicht allein, sondern mit Valentina! Denn eine einsame Berglandschaft wie im Hintergrund von Rúriks Insta-Story tauchte wenig später auch auf ihrem Profil auf… Die wiederum zeigte sich am Abend beim Essen in Begleitung eines Mannes, dessen Silhouette der von Rúrik ähnelt.

Mal ehrlich, man muss kein Mathe-Genie sein, um hier eins und eins zusammenzuzählen! Trotzdem halten die beiden wie schon in der Vergangenheit an ihrem Versteckspiel fest, markierten den jeweils anderen nicht in ihren Bildern und hielten auch ihren genauen Aufenthaltsort geheim. So bleibt die Liebe ein Katz-und-Maus-Spiel mit unbekanntem Ausgang! Oder nehmen die beiden nach ihrem Boots-Ausflug jetzt doch noch Kurs Richtung Happy End?