Rúrik Gíslason & Valentina Pahde: Jetzt können es endlich alle sehen

Seit dem Show-Finale gab’s ja nur ein paar wenige Wochenenden in Berlin, wo die "GZSZ"-Darstellerin lebt, oder kurze "inoffizielle" Turtel-Urlaube im Ausland, etwa auf Mykonos, in Italien oder gerade in Dänemark – Liebes-Auszeiten, die keiner der beiden je bestätigte.

Doch nun könnte es an der Zeit sein, das kokette Versteckspiel endlich zu beenden. Es ist ja nicht so, als ob Valentina und ihr isländischer Recke wirklich ein Geheimnis daraus gemacht hätten, dass da was läuft. Zwar hüllten sie sich eisern in Schweigen, wenn sie auf ihre Gefühle füreinander angesprochen wurden, posten sich gleichzeitig aber immer wieder auf ihren Social-Media-Accounts vor auffallend ähnlichem Hintergrund, etwa vom selben Boot, aus derselben Stadt oder vor identischem Bergpanorama. Wer diese Hinweise nicht deuten kann, muss kiloweise Tomaten auf den Augen haben – zumal die beiden durchaus schon beim innigen Flirten ertappt wurden.