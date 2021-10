Rúrik Gíslason & Valentina Pahde: Erwischt! Liebesurlaub in Kopenhagen

Der Kumpel postete in seiner Story ebenfalls Bilder des Abends. Auf einem sind ein Mann und eine Frau zu erkennen, die nebeneinander am Tisch sitzen. Zwar sind ihre Gesichter abgeschnitten, aber die Indizien sprechen für sich. Die Dame trägt ein schwarzes Oberteil, in dem sich Valentina Pahde an dem Tag auf Instagram zeigte. Außerdem ähnelt die goldene Uhr verdächtig der der Schauspielerin. Doch damit nicht genug. Auf dem Tisch liegt eine rosa Handyhülle, auf der ein "V" gedruckt ist. Hat Rúrik seine angebliche Freundin etwa mit nach Dänemark genommen? Sieht fast danach aus...

Vor Kurzem kamen noch Gerüchte auf, dass Rúrik zu seiner Ex zurückkehrt. Mehr dazu erfahrt ihr im Video: