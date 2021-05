Rúrik Gíslason & Valentina Pahde: Eklat hinter der Kamera!

Wenig später meldete sich Daniel Hartwich in der Live-Sendung zu Wort. "Uns haben diverse Beschwerden erreicht, dass wenn man für Rúrik Gíslason heute Abend abstimmt, man hin und wieder als Dankeschön die Stimme von Valentina hört. Wir haben das überprüft, das liegt tatsächlich nur am Audiofile, was da falsch zugeordnet ist", berichtete der Moderator. Jedoch stellte er klar. "Alle Anrufe, die heute eingegangen sind, sind korrekt gezählt worden. Das einmal kurz an dieser Stelle für sie Zuhause zur Beruhigung." Am Ende konnte sich tatsächlich Rúrik mit Tanzpartnerin Renata Lusin - trotz Voting-Panne - durchsetzen.

Schon gewusst? Im Video erfahrt ihr die größten Geheimnisse von "Let's Dance":