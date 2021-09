Rúrik Gíslason & Valentina Pahde: Liebes-Sensation! Die Gefühle sind wieder da

Doch mittlerweile scheinen sich die Wogen geglättet zu haben: Mitte August tuckerte Rúrik mit dem Boot über einen See seiner isländischen Heimat – und wenig später tauchte eine nordisch-idyllische Bergkulisse wie im Hintergrund seiner Instagram-Story auch auf Valentinas Profil auf. Saß sie mit Rúrik im selben Boot? Und war er auch der Mann, in dessen Begleitung sie sich später beim Abendessen zeigte? Wie immer machten die beiden ein Katzund-Maus-Spiel daraus – man darf ihnen aber wohl immerhin die Daumen drücken, dass der romantische Ausflug übers Wasser in Richtung Happy End führte.

Sicher ist zumindest, dass diese stürmische Beziehung einen super Stoff für eine Soap hergäbe. Zum Glück kennt "GZSZ"-Star Valentina sich ja bestens mit solchen Geschichten aus und weiß, dass auf schlechte Zeiten immer gute folgen – hin und wieder sogar im wahren Leben.