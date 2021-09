Rúrik Gíslason & Valentina Pahde: Planen sie schon ihre Hochzeit?

Planen sie eine gemeinsame Zukunft?

Vielleicht kam ihr der Gedanke im Urlaub: Den verbrachte sie nämlich gerade ganz romantisch im „Il Sereno Hotel“ am Comer See – offensichtlich in Begleitung von Rúrik, der sich ebenfalls aus der Fünf-Sterne-Unterkunft postete. Und was für ein Zufall: Die Luxus-Herberge gilt als eine der beliebtesten Wedding-Locations der Region! Da haben die beiden wohl schon mal den Praxistest gemacht. Sogar um ihr Braut-Outfit scheint sich Valentina bereits Gedanken zu machen: Auf Instagram folgt sie mit Jasmin Erbas und Lana Mueller gleich zwei bekannten Hochzeitskleid-Designerinnen! Könnte es sein, dass Valentina und Rúrik jetzt tatsächlich aufs Ganze gehen wollen? Selbst mit der Familienplanung scheint Valentina, die bei dem Thema bisher immer abwinkte, sich inzwischen angefreundet zu haben: „Ich liebe Kinder und will selber mindestens zwei“, gab sie gerade auf Instagram zu. Tja, es muss halt nur der Richtige kommen...

Und was sagt Rúrik zu all dem? Wie immer: wenig. Beim Sommer-Special der TV-Show „Grill den Henssler“ wurde er nun allerdings selbst gegrillt – in Bezug auf seine Liebe zu Valentina! „Also, ich rede lieber nicht so viel über mein privates Leben. Ich glaube, jeder verdient, ein bisschen Private Life zu haben“, redete er sich charmant raus. Und schwieg. Aber manchmal sagt Schweigen ja mehr als tausend Worte …

