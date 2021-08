Rúrik Gíslason & Valentina Pahde: Aus und vorbei! Sie gehen getrennte Wege

Im Gegenteil: Valentina kehrte nach Berlin zurück, um wieder vor der „GZSZ“-Kamera zu stehen, rührte nebenher fleißig für Schmuck und Kosmetik die Werbetrommel. Motto: Business first! Denn der Trubel war doch ein wenig zu heftig, wie sie gerade gegenüber RTL zugab: „Die letzten Wochen waren wild, sie waren anstrengend.“ Und auch Rúrik scheint die Sache über den Kopf gewachsen zu sein, von ihm sah man auf einmal noch weniger: Er verabschiedete sich auf Instagram in eine Auszeit, düste ab in den Familienurlaub nach Spanien. Allein, was ziemlich merkwürdig ist – denn seiner Familie soll er Valentina bereits vorgestellt haben…

Ist also wirklich schon wieder Schluss mit Verliebtheit und Zweisamkeit? Ist die heiße Sommerromanze schon wieder abgekühlt? Sieht ganz so aus: Zwar lächelt Valentina tapfer auf Selfies, zeigt sich beim Sport oder in ihrer Wohnung – aber eben solo. Und Rúrik? Der könnte die Blitz-Liaison mit Valentina sogar schon wieder bereuen!