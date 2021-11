Rúrik Gíslason & Valentina Pahde: Überraschendes Comeback!

Umso überraschender, dass Valentina bei den letzten beiden Shows doch wieder auf dem Parkett stand. "Heute heißt es ein letztes Mal Showtime! Ich freu mich, dass ich nochmal zurückkommen konnte und nochmal einmal für euch tanzen kann", verkündete Valentina via Instagram. Dass sie wieder auf ihren Ex traf, war für die Schauspieler scheinbar kein Problem. In einer Instagram-Story waren die beiden sogar gemeinsam im Tourbus zu sehen. Von Trennungszoff fehlt also jede Spur...

Kehrt Rúrik doch zu seiner Ex-Freundin Nathalia zurück? Was vor Kurzem für Spekulationen sorgte, erfahrt ihr im Video: