Rúrik Gíslason: Zurück zur Ex! Sein falsches Liebesspiel ist aufgeflogen

Er beklagt, Frauen nicht halten zu können. "Deswegen gehen meine Beziehungen immer so schlecht. Ich sortiere immer nur", verriet Rúrik laut "Freizeitwoche" in der Sendung "5 gegen Jauch", als es um Lieblingsarbeiten im Haushalt ging. Eine Aussage, die seine weiblichen Fans aufhorchen ließ. Denn es scheint, als hätte er auch Valentina schon wieder aussortiert. Oder warum verbringt er aktuell den Urlaub mit seiner Familie in Spanien und nicht zusammen mit der hübschen Blondine? Und weshalb folgt er auf Instagram plötzlich wieder seiner Ex Model Nathalia Soliani (33) – nachdem die letzten Wochen Funkstille zwischen den herrschte?

Fragen über Fragen, die eigentlich Valentina beantworten könnte. Doch die schweigt. Etwa weil der schöne Isländer ein Liebesschuft ist?