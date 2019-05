Sabia Boulahrouz: Pikante Enthüllung um ihre älteste Tochter!

Wie die Mutter, so die Tochter? (41) war es jahrelang gewohnt, ein Leben im Luxus zu führen. Sie trug immer die teuersten Designer-Taschen, machte schicke Urlaube und wohnte zwischenzeitlich in einer 360-Quadratmeter-Villa mit Alsterblick. Mittlerweile führt Sabia ein deutlich weniger dekadentes Leben – und sogar ihre älteste Tochter macht ihr in Sachen Luxus schon was vor…

Schaut man sich den -Account von Sabias ältester Tochter Katharina an – sie stammt aus der Beziehung mit Gastronom und Clubbesitzer Milan Bakrac –, erinnert man sich beinahe an die alten Zeiten ihrer Mutter zurück. Denn auf nahezu jedem zweiten Post strahlt die 22-Jährige von einem exotischen Ort in die Kamera – sie fliegt nach Barcelona, Kroatien und auf die Kanaren oder zum Snowboarden in die Berge. Sie übernachtet in noblen Hotels, posiert gerne mit teuren Oldtimern oder besucht Edel-Restaurants – ein aufregendes Instagram-Leben eben! Und Sabia Boulahrouz verteilt fleißig Likes und Herzchen unter den Fotos ihrer Tochter. Ganz klar: Sie ist stolz auf ihre hübsche Tochter, die schon in jungen Jahren viel um die Welt gereist ist…

Sabia Boulahrouz' Tochter Katharina wird Model

Sabia verbrachte ihre letzten Urlaube dagegen unter anderem auf Sylt. Die luxuriösen Zeiten sind zusammen mit den wohlhabenden Männern an ihrer Seite verschwunden – denn die finanzierten jahrelang ihren Lebensstil: „Wenn man mit einem Mann zusammenlebt und er sagt, dass er gerne mit mir in Urlaub fahren oder zum Essen gehen würde – welche Frau antwortete dann: ‚Nein, das will ich nicht‘? Jeder will doch ein besseres Leben“, sagte sie mal. Nur: Wie schnell das vorbeigehen kann, erlebte sie am eigenen Leib: Nach der Trennung von Ex-Freund Rafael van der Vaart musste sie plötzlich kleinere Brötchen backen.

Sabia Boulahrouz: Neuer Freund! Sie bestätigt die Liebes-News

„Natürlich will ich auf eigenen Füßen stehen. Wenn es im Fernsehen oder als Model nicht klappt, fühle ich mich nicht zu schade, einen normalen Job anzunehmen (…). Ich kann auch bei Starbucks arbeiten“, sagte sie damals. Das mit dem Modeln hat sie mit ihrer Tochter dann doch wieder gemeinsam: Auch Katharina wird in der Kartei von model management.com geführt… Ein normaler Job am Tresen oder an der Kasse – das kann man sich bei ihr nicht wirklich vorstellen. Und mittlerweile auch nicht bei ihrer Tochter...