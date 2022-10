Sänger Mikaben (†41): Plötzlicher Tod auf der Bühne vor den Augen seiner Fans

Der Sohn des bekannten Musikers Lionel Benjami wurde 1981 in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince geboren und erfreute sich in seiner Heimat sowie auch international einer großen Beliebtheit. Bei einem Konzert in der Accor Arena in Paris vor zehntausenden Fans ereigneten sich am vergangene Samstag nun jedoch dramatische Szenen. Der Sänger brach vor versammeltem Publikum auf der Bühne zusammen und konnte nicht wiederbelebt werden. Zwar ist die genaue Todesursache noch nicht bekannt, jedoch wird ein Herzinfarkt bei dem 41-Jährigen vermutet.

Der Sänger hinterlässt nicht nur seine schockierten Fans, sondern auch seine Partnerin Vanessa, die gerade mit ihrem zweiten gemeinsamen Kind schwanger ist. Diese widmete ihrem verstorbenen Mikaben nun emotionale Worte auf Instagram und schreibt trauernd: "Ich habe meine andere Hälfte verloren, mir fehlen die Worte". Bleibt nur, der Familie und den Angehörigen des Sängers nun viel Kraft in dieser schweren Zeit zu wünschen.

