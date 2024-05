Sängerin Alina: Bittere Beichte! "Ich habe mich nicht mehr aus dem Haus getraut"

Es war einer der bewegendsten Momente der "Beatrice Egli Show": Alina performte ihren Hit "Mein Körper". Beim anschließenden Talk ließen beide Frauen tief in ihre Seelen blicken – denn sowohl Beatrice als auch Alina mussten bereits die Erfahrung machen, wegen ihrer Figur diskriminiert zu werden. Alina litt deswegen sogar unter Suizid-Gedanken …

Im "Closer"-Talk lässt die Sängerin ihre traurige Geschichte und den ewigen Kampf mit ihrem Gewicht noch einmal Revue passieren: "Als Zehnjährige habe ich meine erste Diät gemacht", erzählt sie. "Ich habe damals in einem Dorf im Schwarzwald gelebt, in dem alle ganz genau darauf geschaut haben, wie man aussieht." Als Alina 13 Jahre alt war, eskalierte die Situation. "Jeden Tag bin ich mit dem Bus zur Schule gefahren. Irgendwann fingen die anderen Kinder an, mich zu hänseln. Während der 45-minütigen Busfahrt beschimpften sie mich nonstop, wie hässlich, fett und eklig ich sei." Eingesperrt in dem Bus, wurde der tägliche Schulweg zum Spießrutenlauf. "Ich habe mich nicht mehr aus dem Haus getraut. Eines Tages war ich so verzweifelt, dass ich nicht mehr leben wollte und an Suizid dachte …" Zum Glück erkannten Alinas Eltern den Ernst der Lage und brachten die Teenagerin in eine psychosomatische Klinik. Dort blieb sie neun Monate lang, lernte sich selbst und ihren Körper anzunehmen.