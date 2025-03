Sam Dylan: Nächster Schicksalsschlag! Er muss nach 14 Jahren Abschied nehmen

"14,5 Jahre lang hast du uns auf Trab gehalten, uns zum Lachen gebracht und auch so manchen Blödsinn angestellt – besonders, wenn du in der Küche Essen geklaut hast und Mama hinter dir herlaufen musste. Am Anfang musste Papa sogar nachts neben dir schlafen, weil du nicht allein sein wolltest. Rafi mochtest du zwar anfangs nicht besonders, aber irgendwann seid ihr sogar zusammen spazieren gegangen. Und mir hast du immer ein Lächeln ins Gesicht gezaubert", schreibt Sam zu mehreren Fotos seines verstorbenen Hundes.