Sam Dylan: Dschungelcamp-Aus – ist das der wahre Grund?

Er hatte so auf die Dschungelkrone gehofft, doch an Tag 12 war Schluss. Sam Dylan (33) musste das Dschungelcamp überraschend verlassen. Vor allem Sam hatte mit dieser Wahl sicherlich nicht gerechnet. Denn nachdem er in der ersten Woche von den Zuschauern mehrfach hintereinander in die Prüfung gewählt wurde, lag er mittlerweile in der Gunst der IBES-Fans weit vorne. Doch am Ende reichte es nur für Platz 9.

Aber was ist der Grund für sein frühes Ausscheiden? Ist ihm seine spitze Zunge doch noch zum Verhängnis geworden? Sam hat da einen anderen Verdacht.