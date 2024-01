Sam Dylan & Rafi Rachek: Liebescomeback! Sie sind wieder ein Paar

Auf Instagram verkünden die beiden Turteltauben überglücklich: "Alle guten Dinge sind drei, und dennoch fühlt es sich ganz neu an. Es fühlt sich wie ein Outing an. Wir mussten erst selbst über Wochen herausfinden, ob wir unseren Gefühlen eine neue Chance geben", so Sam und sein Schatz Rafi. In der Zeit hätten die TV-Stars festgestellt, dass sie sich weiterentwickelt haben und nicht mehr die Menschen seien, "die sich vor zwei Jahren nach vielen vielen Streitereien getrennt haben."