Samantha Weinstein: Die Schauspielerin stirbt mit 28 Jahren!

Vor einiger Zeit wurde bei Samantha Eierstockkrebs diagnostiziert. Immer wieder gewährte sie ihren Fans Einblicke in ihren Kampf gegen die tückische Krankheit. Leider hat sie diesen Kampf jetzt verloren. "Sam starb am 14. Mai um 11:25 Uhr im Kreis ihrer Liebsten im Princess Margaret Hospital in Toronto", bestätigt ihre Familie auf Instagram. "Nach zweieinhalb Jahren Krebsbehandlung und einem Leben, in dem sie um die Welt gereist ist, eine Vielzahl von Zeichentrickfiguren gesprochen, Musik gemacht und mehr über das Leben gewusst hat, als die meisten Menschen jemals erfahren werden, bricht sie nun zu ihrem nächsten Abenteuer auf", heißt es weiter in dem emotionalen Statement.