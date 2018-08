Samu Haber: Sie ist seine Verlobte

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Ex-" "-Juror hat sich verlobt! Aber wer ist die Glückliche, die er zum Altar führen wird?

Samu Haber: Hochzeits-Hammer

Mit Vivianne ist Schluss

Im Interview mit der finnischen Zeitung "Ilta-Sanomat" wurde er auf einen verdächtigen Ring an seinem Finger angesprochen. Die Redakteurin gratulierte ihm zur Verlobung, Samu bedankte sich. Ein Dementi sieht definitiv anders aus! Doch jetzt rätseln alle, wer die zukünftige Mrs. Haber wohl ist.

Offiziell waren er und Model Vivianne Raudsepp sieben Jahre ein Paar. Lange gab es Gerüchte, dass sich die beiden getrennt haben. Im Januar postete er noch ein romantisches Bild aus dem gemeinsamen Südafrika-Urlaub. Danach gab es keine Paar-Auftritte mehr. Freunde der beiden hofften jedoch auf ein Liebescomeback: "Spätestens, wenn Samu nach dem ganzen Stress wieder relaxt, kommt wieder die Sehnsucht. Die Frau gehört zu ihm", verriet ein Insider dem "OK!"-Magazin.

Samu Haber: Bestätigt Freundin Vivianne hier die Trennung?

Mit ihr schwebt Samu auf Wolke 7

Doch jetzt hat ihm eine neue Frau den Kopf verdreht. Vor kurzem tauchten Knutschbilder von Samu und Tänzerin Etel Röhr auf. Bisher wurde die Beziehung aber noch nicht offiziell bestätigt.

"Wir leben doch in einem Jahrhundert, in dem es um gebrochene Herzen geht. Unsere hohen Ansprüche machen alles so kompliziert. Wir tauschen unsere Partner in der Hoffnung, jemanden zu finden, der noch besser zu einem passt, immer wieder aus“, erzählte er vor einiger Zeit der „BILD“-Zeitung.

Scheint so, als ob er seine Traumfrau endlich gefunden hat...