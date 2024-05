Samuel Koch: Seine Ehefrau Sarah hat ihm das Leben gerettet

Der Unfall bei "Wetten, dass..?" ist bis heute unvergessen. Weder bei den Zuschauern, noch bei Samuel Koch selbst. Täglich muss er mit den Folgen des Sturzes klarkommen. Seine größte Stütze im Leben? Seine Frau Sarah! Auf die Frage von "Closer", ob er ohne Sarah viele Dinge vielleicht nicht geschafft hätten, die heute – 13 Jahre nach ihrem tragischen Unfall – wieder möglich sind, antwortet er mit einer süßen Liebeserklärung an seine Ehefrau: "Ohne Sarah wäre vieles nicht möglich gewesen. Ganz allein wüsste ich nicht, wo beziehungsweise ob ich heute überhaupt noch da wäre. In einer Beziehung muss jeder auch mal Kompromisse eingehen. Ich mag das Wort „Kompromisse“ eigentlich nicht, weil es so negativ behaftet ist. Man muss sich aufeinander einlassen und hingeben. Wir haben beide den anderen stets im Blick und schauen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Für mich ist es der größte Schatz, dass ich mit Sarah eine absolut ehrliche Kritikerin an meiner Seite habe. Unsere tiefe Bindung empfinde ich als großes Privileg. Nicht jeder hat das Glück, jemanden zu haben, der einen so gut kennt in all seinen Stärken und Schwächen." Wie schön!

