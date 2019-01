Sandra Bullock: Was ist mit ihrem Gesicht passiert?

Arme Sandra, das Lachen fällt ihr so schwer. Was allerdings nicht daran liegt, dass die Schauspielerin keinen Grund zur Freude hätte, im Gegenteil: Gerade feierte ihr neuer Netflix-Thriller „Bird Box“ in New York Uraufführung. Doch nicht nur die Nerven der Premieren-Gäste waren zum Zerreißen gespannt – sondern leider auch die Gesichtszüge der Hauptdarstellerin …

Sandra Bullock: Ihr Herz ist gebrochen

Sandra Bullock: Botox-Überdosis?

Stirn, Wangen und Mundpartie der 54-Jährigen dürften mittlerweile jedem Chemie-Baukasten Konkurrenz machen, von Natur keine Spur. Was ist da bloß los? In Sandras Umfeld erzählt man sich, dass die knitterfreie Zone etwas mit ihrer Beziehung zu Fotograf Bryan Randall (52) zu tun haben könnte. „Wie bitter wäre es, wenn Bryan sie auch irgendwann für eine Jüngere sitzen lässt?“, malt eine Set-Mitarbeiterin den Teufel an die Wand. Wer würde da nicht versuchen, sich ein jugendliches Aussehen zu bewahren? Schließlich machte sie vor neun Jahren eine bittere Erfahrung mit ihrem Ex Jesse James (49): Damals stellte sich heraus, dass der Ex-Bodyguard sie gleich mit mehreren jüngeren Frauen betrogen hatte. „Die schlimmste Erfahrung meines Lebens“, bekannte die Schauspielerin später.

Sandra Bullock: Der Schmerz sitzt tief

Heute ist sie zwar mit Bryan happy, doch an dem Betrug von damals hat sie offenbar noch immer zu knabbern – wie man an Sandras übertriebener Falten-Phobie feststellen kann. Nur zugeben würde die -Lady das nie, im Gegenteil: „Was man nicht aussprechen kann, sollte man nicht an seinen Körper lassen“, lautet ein Zitat von Sandra. Mit dem Wort „Botox“ scheint sie aber keine Probleme zu haben …