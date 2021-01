Sarafina Wollny: Erschütternde Beichte nach der Verkündung ihrer Zwillings-Schwangerschaft

Nicht nur der Weg zur Schwangerschaft war ein Kampf. Auch der Gang zur Kinderwunschklinik war extrem holprig, wie die 25-Jährige nun berichtet. "Ja, wir waren in der Kinderwunschklinik und sind durch in der Kinderwunschklinik schwanger geworden. [...] Aber ich kann euch sagen, dass das für uns kein einfacher Weg war, denn es war nicht die erste Kinderwunschklinik, in der wir waren. Wir haben auch lange Zeit gebraucht um uns dafür zu entscheiden, in eine Kinderwunschklinik zu gehen", beginnt sie bei Instagram. "Und ich glaube, wären wir jetzt nicht an diese Kinderwunschklinik gelangt, hätten wir aufgegeben."

In der ersten Klinik lief es alles andere als gut. Der Frust bei Sarafina und Peter war dementsprechend groß und fast hätte das ihren Traum zerstört. "Wir sind mit der ersten Klinik auf die Nase gefallen, aber die letzte in der wir jetzt waren: Daumen hoch! [...] Alle waren so lieb und haben sich so gut um uns gekümmert. Es wurde uns Mut gemacht, die Angst wurde genommen", erzählt sie weiter.

Manchmal loht es sich eben doch für seine Träume zu kämpfen. Denn nun haben Sarafina und Peter endlich ihr langersehntes Happy End...

