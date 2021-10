Sarafina Wollny & Peter Wollny: Großes Drama um ihre Zwillinge

"Schöne Grüße aus unserem 1. Urlaub als kleine Familie. Wir genießen die Zeit in vollen Zügen und die Zwei sind hier total happy. Das warme Wetter, die Luft - sie sind rundum zufrieden. Das Lächeln ist unbezahlbar", kommentierte Sarafina kürzlich einen ihrer jüngsten "Instagram"-Schnappschüsse, auf denen ihre beiden Goldschätze zu sehen sind. Doch anstatt Jubel, muss sich Sarafina bitterbösen Vorwürfen einer Userin stellen. So wettert diese: "Wieso muss man mit zwei Säuglingen in den Urlaub fliegen? Versteh ich nicht! (...) Muss man kleinen Lebewesen gleich so einem Stress aussetzen?" Oh je! Doch Sarafina will diese Anfeindung nicht lange auf sich sitzen lassen und schießt zurück: "Wieso nicht? Das sollte ja wohl jeder selbst entscheiden dürfen." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich Sarafina diese gemeinen Worte nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer...