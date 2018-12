Sarah Connor: Baby-Hammer! Es ist offiziell

Reddit this

Wundervolle Neuigkeiten zum Fest der Liebe! Sarah Connors Schwester Marisa Lewe hat kürzlich ihre kleine Tochter zur Welt gebracht. Das erste Weihnachtsfest wurde natürlich gleich mit der ganzen Familie verbracht.

Das erste Weihnachtsfest von Baby Lewe

Sarahs Bruder Robin postete auf bereits einen zuckersüßen Schnappschuss mit dem neuen Familienmitglied. Auch Schwester Valentina veröffentlichte ein Bild, auf dem die ganze Familie mit Baby Lewe auf der Coach sitzt. "Leuchtende Augen beim Weihnachtsmann", schrieb sie dazu.

Diesen Familien-Schnappschuss veröffentlichte Robin Lewe auf Instagram Foto: Instagram/ robin _lewe

Ist Sarah Connor schwanger?

Zieht Sarah jetzt mit weiteren Nachwuchs nach? Zuletzt kamen immer wieder Gerüchte auf, dass die Sängerin und Lebensgefährte Florian Fischer ihr fünftes Kind erwarten. Bei einem Konzert in Papenburg in September zeigte sich Sarah mit einem auffällig runden Bauch. "Schwanger?", fragte ein Follower neugierig via Social Media nach. Sarahs eindeutige Antwort ließ nicht lange auf sich warten. "Seid ihr verrückt? Das ist nur mein 4xBaby-Kuchen-Bauch, wenn ich vergesse, ihn einzuziehen", stellte sie klar. Aber wer weiß, vielleicht überrascht sie uns ja nächstes Jahr mit Baby- ...