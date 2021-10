Sarah Connor: Drama hinter den "The Voice"-Kulissen! Wie lange hält sie das noch aus?

Augen zu, Ohren auf: Am 7. Oktober startet "The Voice of Germany" um 20.15 Uhr auf ProSieben wieder mit den "Blind Auditions"! Eine der besten Stimmen Deutschlands nimmt allerdings in diesem Jahr erstmals auf dem Jury-Sessel Platz: Sarah Connor! Nicht nur die Fans, auch die Sängerin selbst ist völlig aus dem Häuschen: "Ich bin aufgeregt! Alle Sinne sind geschärft. Meine Ohren sind gespitzt, und ich bin gespannt, was mir von rechts und links aus den Boxen in den Kopf kommt, wenn ich die Talente singen höre", freut sie sich auf ihren neuen TV-Job. Kein Wunder, denn Sarah war ziemlich lange völlig von der Mattscheibe verschwunden! Ihr letzter Jury-Job bei "X Factor" ist mittlerweile knapp neun Jahre her … Umso größer jetzt die Vorfreude. Aber auch der Druck!