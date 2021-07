Sarah Connor: 4 Kinder, 2 Männer - Jetzt zeigt sie Tochter Summer

Die Ironie an der romantischen Liebesgeschichte: Das Paar traf sich allerersten Mal 2002 – das gleiche Jahr in dem Sarah Connor ihr Herz an Marc Terenzi verschenkte! Gemeinsam mit ihrem Nachwuchs leben Sarah Connor und ihr Mann am Stadtrand von Berlin-Zehlendorf. Ihre zwei Kinder hat Sarah Connor mittlerweile auf vier aufgestockt. Nach der Geburt von Tochter Delphine Malou im Jahr 2011, erblickte Sohn Jax Llewyn 2017 als Nachzügler das Licht der Welt. Ob wohl bald noch mehr Nachwuchs folgt? Bei Sarah Connor weiß man nie...

Autsch, das tut weh! Sarah Connors Ex-Mann packt über seine Seitensprünge während der Ehe aus: