Sarah Connor: Einsam und verlassen! Jetzt bricht es aus ihr heraus

Auch wenn Sarah sich ein Leben ohne Bühne nicht vorstellen kann, zieht sie nun eine nüchterne Bilanz. So erklärt sie, dass bei ihr irgendwann der Punkt eintrat, an dem sie über eine unbeschwerte Jugend nachdachte. Bei "Late Night Berlin" offenbart sie: "Das war so eine Lücke auch in meiner Biographie ganz lange, dass ich dachte: 'Scheiße, ey.' Meine ganzen Freundinnen, ich war 20, bin irgendwie durch die Welt gereist und fand das natürlich erst supercool, aber ich habe dann irgendwann gemerkt mit Mitte 20 und zwei Kindern dachte ich so, Studieren, WG-Leben, irgendwie Null du selbst und sonst keine Sorgen, wäre wahrscheinlich auch lustig gewesen." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in ihr Innerstes geben. Nichtsdestotrotz bereut Sarah gar nichts...