Sarah Connor: Öffentliche Attacke auf ihren Schwager Bushido

In einem TV-Interview zeigte sich, wie Sängerin Sarah Connor wirklich zu ihrem berüchtigten Verwandten steht…

Freunde kannst du dir aussuchen, Familie nicht. Aber man kann zumindest bestimmen, wie viel man mit seinen Verwandten zu tun hat. Und im Fall von Sarah Connor (39) und ihrem Schwager (41) ist das wohl so wenig wie möglich… Denn als die Sängerin jetzt während ihres Interviews in der „Greatnightshow“ von Luke Mockridge (30) auf den Rüpel-Rapper angesprochen wird, reagiert sie ziemlich eindeutig. Nämlich gar nicht! Denn eine Antwort auf seine Frage, ob es ab und an Kaffee- und Kuchen-Kränzchen mit dem Schwager gibt, erhält Luke nicht. Stattdessen schweigt Sarah lieber…

Für Sarah Connor ist Bushido ein Tabu-Thema

Liegt es immer noch an Bushidos Vergangenheit, dass Sarah das Thema meidet? Jahrelang hatte er Verbindungen zu einem berüchtigten Berliner Mafia-Clan, erst im vergangenen Jahr trennte er sich geschäftlich von dessen Chef. Eine Zeit, die für Sarah und ihre Familie nicht ungefährlich war. Erst vor drei Wochen hatte Sarahs Schwester Anna-Maria (37) via angedeutet, dass die Schwestern nun zusammenhalten: „Meine Familie hat Kontakt zu meinem Mann, und sie sind für uns da.“

Sarah Connor: Todesangst um ihre Schwester

Sieht Sarah das wirklich genauso? Zumindest ihre Reaktion lässt erahnen, dass sie ihrem Schwager noch nicht verziehen hat… Und als würde ihr Schweigen nicht schon genug verraten, nutzt sie während ihres Talkshow-Auftritts auch noch die Gelegenheit und tritt nach: Als es nämlich um das Radio-Verbot ihres aktuellen Hits „Vincent“ geht, scherzt Sarah: „Fragt sich, wer jetzt der Gangster in der Familie ist.“

