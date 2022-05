Sarah Connor: Süßes Geheimnis gelüftet! Nach vier Monaten macht sie es offiziell

In ihrem neuesten Post zeigt sich Sarah Connor im Tonstudio in London und schreibt dazu: "Es wird ernst. Back in the studio in London with some of my absolute favorite people."

Und weiter schreibt sie auf Englisch: "Wir haben diesen Geheimprojekt im Januar mit ein paar unglaublichen Freunden begonnen, und die Reise geht weiter. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr es alle hört." Offenbar tüftelt sie im Geheimen also schon seit vier Monaten an den neuen Songs.

Sarah Connor schickt ihre Fans auf eine kleine Schnitzeljagd: "Es gibt zwei Hinweise in diesem Post, wenn ihr genau hinseht. Könnt ihr sie finden?"