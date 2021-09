Sarah Engels: Auswanderungspläne! Kehrt sie Deutschland für immer den Rücken?

Kehrt Sarah Deutschland den Rücken?

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan nun wissen, ob Sarah ihre Familie hinter sich lassen und auswandern würde. "Julian und ich schwärmen immer von Portugal", gesteht die Sängerin. "Aber so ganz auswandern ist schon echt ein großer Schritt, den ich, glaube ich, aktuell nicht wagen möchte."

Trotzdem würden Sarah und Julian gerne mehr Zeit in Portugal verbringen. Deshalb haben sie sich vor einigen Wochen auch auf die Suche nach einem Ferienhaus gemacht. "Wir suchen etwas zum Vermieten. Aber auch als kleinen Rückzugsort für uns. Ich denke, in Immobilien zu investieren, ist immer eine langfristige und gute Idee", erklärte sie damals auf Instagram. "In Portugal ist es natürlich deutlich günstiger – dafür ist man seltener vor Ort, wenn mal was ist."