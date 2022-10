Sarah Engels: Ehekrise! Julian kann es nicht mehr ertragen

Julian ist entsetzt

Julian wurde nach seinem Meniskusriss operiert und ist derzeit darauf angewiesen, dass Ehefrau Sarah ihn mit dem Auto von A nach B fährt. Von ihrem Talent als Fahrerin ist er allerdings nicht überzeugt! "Ehekrise vorprogrammiert. Ich qualifiziere mich derzeit als Krankenschwester, aber auch als Taxifahrerin. Meine Fahrer-Skills scheinen aber nicht zu überzeugen. Also als Beifahrer ist mein Mann wirklich unerträglich, sage ich euch", poltert Sarah in ihrer Instagram-Story.

Damit sie die nervigen Kommentare ihres Ehemannes nicht mehr hören muss, habe sie sogar die Musik lauter gedreht. "Ich finde, ich fahre echt gut Auto. Weiß gar nicht, was er hat", so die Sängerin. Und dann richtet sie das Wort direkt an Julian: "Schatz, bald kannst du dir einen anderen Fahrer suchen." Auweia!

