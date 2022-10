Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: "Wir sind verheiratet!"

Seit einiger Zeit haben Laura und der Musiker einen gemeinsamen Podcast. Darin plaudern die beiden extrem offen über ihre Beziehung, die vielen Trennungen und auch die Schwangerschaft. Die Fans erfahren Geheimnisse aus ihrem Privatleben aus erster Hand. Und da kommt so einiges ans Licht.

In einer Folge sprechen die beiden darüber, wie sie erfahren haben, dass Laura schwanger ist. Doch das Thema wird plötzlich zur Nebensache. Am Anfang des Podcasts plaudert der 30-Jährige ganz verliebt: "Jeden Tag, wenn ich sie ansehe, denke ich: Ja, man, das ist meine Frau. Und diese Frau will ich heiraten!" Seiner Liebsten ist das Thema ein wenig unangenehm. "Ich bin nervös, was das Thema angeht", so Laura schüchtern. Aber wieso? Haben die beiden etwa ein kleines Geheimnis? Sind sie bereits verheiratet?