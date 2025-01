Sarah Engels: "Ich bin es leid, immer nur heile Welt zu zeigen"

Gerade für ihre vielen jungen Follower will sie ein realistisches Bild zeichnen. "Der Großteil meiner Follower sind junge Mädchen. Sie sollen wissen, dass nicht immer alles perfekt ist. Ich möchte ihnen zeigen, dass auch ich Momente habe, in denen ich strauchle. "Trotz allem ist Aufgeben für Sarah keine Option. "Als Mutter kann man nicht sagen: 'Heute bin ich krankgeschrieben.' Aber genau dann sind es ja auch die Kinder, die mir in schweren Zeiten wieder Kraft geben."

Sohn Alessio (9) und Tochter Solea (3) sind für sie ein echter Rettungsanker. "Vor allem Alessio ist so feinfühlig. Er spürt genau, wenn es mir nicht gut geht. Seine Liebe und sein Verständnis geben mir dann so viel Halt, dass ich sofort wieder aufstehen kann." Und was wünscht sie sich für 2025? "Mehr Frieden und Ruhe für die Welt und auch für mich persönlich. Ich muss lernen, Dinge so sein zu lassen, wie sie sind, und nicht immer die Perfektionistin in mir gewinnen lassen. Das ist mein Vorsatz!" Ob ihr das gelingt? Eines steht fest: Sarah zeigt, dass auch hinter dem Strahlen starke Frauen stehen, die manchmal straucheln - und genau das macht sie so nahbar.

Sarah Engels hat es bei DSDS nur auf en zweiten Platz geschafft und trotzdem eine steile Karriere hingelegt. Im VIDEO seht ihr, wem das noch gelungen ist: