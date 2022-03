Sarah Engels: Intime Beichte! Jetzt verrät sie wirklich ALLES

Sarah plaudert intime Details aus

"Leute, ich sag es euch, ich hatte jetzt gerade meine zweite Laserbehandlung", verrät Sarah in ihrer Instagram-Story. "Ganz ehrlich, intim ist nicht angenehm. Aber ich hab jetzt schon so krasse Ergebnisse. Ich weiß nur, dass es weh tut, aber es funktioniert."

Wer schön sein will, muss leiden. Diesen Spruch dürfte wohl jeder kennen. Und er scheint in diesem Fall wie die Faust aufs Auge zu passen. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es tut nicht weh", klagt die 29-Jährige und lacht dabei nervös. "Aber es ist so effektiv!"