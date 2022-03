Sarah Engels: Fiese Mobbing-Attacke! Jetzt platzt ihr der Kragen

Als sich die hübsche 29-Jährige im engen Sport-Outfit präsentiert, folgen Nachrichten, die unter die Gürtellinie gehen. "Du siehst aus wie eine Tonne! Du solltest nichts Bauchfreies tragen, sieht einfach nur eklig aus", schreibt jemand. Absolut daneben – der jungen Mama platzt daraufhin verständlicherweise der Kragen, sie macht eine klare Ansage. "Na und dann habe ich eben noch Speck am Bauch. Dafür habe ich zwei gesunde Kinder. Das ist mir viel mehr wert als alles andere", wendet sich die Kölnerin an die Hetzerin und meint: "Ich weiß, dass es sehr, sehr viele Frauen da draußen gibt, die sich genau davon unter Druck gesetzt fühlen, die das auch verletzt, denen das wehtut."

Auch wenn sie in dieser Situation stark und selbstbewusst wirkt, so ahnen ihre Fans, dass es sie auch persönlich trifft. Denn die Brünette legt sehr viel Wert darauf, stets perfekt in Form zu sein. Da tun so böse Kommentare natürlich weh – deshalb braucht sie ihren Ex-Mann Pietro Lombardi (29). Die beiden waren drei Jahre verheiratet, 2016 folgte die Trennung, trotzdem sind sie gut befreundet. Der Musiker hat Hass in den sozialen Netzwerken am eigenen Leib erlebt und weiß, welche Worte sie jetzt trösten und wie er Sarah wieder zum Lachen bringen kann...