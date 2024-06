Sarah Engels: Neid und Missgunst! Jetzt wird es richtig schmutzig

Vor wenigen Tagen hat Sarah Engels (31) sich zusammen mit ihrem Ehemann Julian (31) und einer Reihe von Influencern das Fußballspiel in München im Stadion angesehen. Ein ganz besonderer Moment für die Sängerin! Auf ihrem Instagram-Kanal hat sie zahlreiche Fotos geteilt, um ihre Follower ebenfalls an ihrem Glück teilhaben zu lassen. "Das werden wir so schnell nicht vergessen", schwärmt sie nach dem Spiel. Blöd nur, dass ihre Schnappschüsse bei ihren Fans überhaupt nicht gut ankommen ...