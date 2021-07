Sarah Engels: Verletzt nach Unfall - Sie wollte das Baby schützen

"Habe mir mein Kahnbein in der Hand angebrochen, weil ich im SPA-Bereich ausgerutscht bin", erklärt Sarah nun in ihrer Story und hält dabei ihren eingegipsten Arm in die Kamera. Sarah ergänzt: "Um das Baby zu schützen, fällt man automatisch aus Schutzreaktion anders und so habe ich mich mit meinem Handgelenk komplett abgefangen." Autsch! Was für eine Horror-News. Doch zum Glück sind das Baby und Sarah wohl auf. So fügt sie hinzu: "Das Wichtigste aber: 'Uns geht es gut! Auch wenn ich natürlich erstmal große Sorge hatte. Ich bin nicht einmal schlimm gefallen.'" Sarahs Fans können also unbesorgt sein.

Aktuell weilen Sarah und Ehemann Julian in einem Hotel in den Bergen, um ein wenig die Seele baumeln zu lassen. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sie die Zeit dennoch genießen können...