Sarah Ferguson & Prinz Andrew: Liebes-Comeback & zweite Hochzeit? Sie bezieht Stellung!

Herzogin Sarah und Prinz Andrew teilen ein Schicksal: Beide standen in der vergangenen Zeit vor großen Herausforderungen. Während bei der Ex-Frau des Royals Brustkrebs festgestellt wurde und sie sich einer Behandlung unterziehen musste, fiel Andrew aufgrund von heftigen Vorwürfen in Ungnade.

Unterkriegen lassen haben sie sich jedoch ganz und gar nicht - vielmehr standen sie einander bei. 2021 bekundete Sarah Ferguson ihrem Ex-Mann uneingeschränkte Loyalität gegenüber dem französischen Medium "Madame Figaro": "Ich werde an seiner Seite bleiben, weil ich an ihn glaube, er ist ein guter Mann. (...) Ich habe ihn geliebt und liebe ihn noch heute." Auch Prinz Andrew war für die Mutter seiner Kinder da, als sie um ihre Gesundheit kämpfte. Folgt da also bald ein offizielles Liebes-Comeback und eine zweite Hochzeit?