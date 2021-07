Dominic Harrison & Sarah Harrison: Trennung - Sie brauchen Zeit für sich

Aktuell haben Dominic und Sarah Harrison ihre Wahlheimat Dubai verlassen und befinden sich in Deutschland, um einige Projekte zu realisieren. Für die beiden Influencer ist ihr Aufenthalt jedoch scheinbar mit mehr Stress verbunden als gedacht! So verrät Dominic nun sogar, dass er und Sarah ihre Tochter Mia Rose in eine Kinderbetreuung geben mussten. Via "Instagram" offenbart er: "Wir merken einfach, dass wir arbeiten müssen und dass Mia einfach beschäftigt werden will und muss. Ist gar nicht so einfach." Er ergänzt: "Ab nächster Woche geht's dann auch schon los. Ich bin gespannt wie's läuft." Doch zum Glück scheinen Dominic und Sarah die Trennung gelassen zu nehmen. So fügt der 29-Jährige abschließend hinzu: "Wir freuen uns und sie freut sich auch."