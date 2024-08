Sarah Harrison: Drastischer Schritt! So geht es einfach nicht mehr weiter

Einem Follower ist es offenbar bereits aufgefallen, dass Sarah und Dominic die Gesichter ihrer Kinder nicht mehr zeigen. Als die ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin in einer Fragerunde auf Instagram darauf angesprochen wurde, antwortet sie: "Wisst ihr, vor 4-5-6-7 Jahren war Social Media noch anders. Es hat so Spaß gemacht, euch so nah an allem teilhaben zu lassen", schreibt Sarah. Doch inzwischen ist alles anders: "So viel Hass und Negatives." Sie schreibt, dass sie es nicht schlimm finde, dass ihre Follower wissen, wie ihre Kinder aussehen und verspricht, dass sie bestimmt weiterhin Bilder posten werde. Allerdings nicht mehr aus dem Alltag.