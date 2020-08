Sarah Harrison: Dunkle Wolken über ihrem Baby-Glück!

In ihrer Instagram-Story offenbart Sarah jetzt zu, dass es ihr momentan gar nicht gut geht. Die 29-Jährige kann ihre Tochter nicht richtig stillen. "Ich habe Probleme mit meiner Muttermilch. Ich füttere sie gerade mit Pre-Nahrung. Das wird alles bewacht und ich hoffe, dass ich in ein paar Tagen wieder stillen darf. Das ist total belastend, vor allem, weil ich am Anfang so gerne stille", erzählt die 29-Jährige ihren Followern traurig. Was die genaue Ursache ist, verrät Sarah allerdings nicht.